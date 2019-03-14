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Чи можуть окуляри ще більше зіпсувати зір

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Як визначити, потрібні окуляри чи ні - фото 1
Як визначити, потрібні окуляри чи ні / Video Blocks

Хтось стверджує, що після носіння окулярів зір може зіпсуватися. Хтось, навпаки, впевнений: окуляри корисні. А що кажуть з цього приводу офтальмологи?

Носити окуляри – шкідливо. Так, саме так. Тобто мають рацію ті, хто вважає, що від носіння окулярів зір може зіпсуватися. Але, твердження це справедливе лише у деяких випадках.

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Якщо людина бачить гірше через спазми акомодації, проблема може бути вирішена за допомогою апаратних процедур, спеціальної зорової гімнастики і медикаментозної терапії. У комплексній терапії ефективні і масаж комірцевої зони, і фізіотерапевтичні процедури. А от носіння окулярів за певних умов ситуацію лише погіршить.

Окуляри корисні. І це твердження вірне. При деяких захворюваннях очей окуляри просто необхідно носити, щоб уникнути появи ще більших проблем із зором, та й не тільки із зором. При короткозорості оптична корекція дає можливість підвищити гостроту зору і захищає очі від перевтоми. Якщо говорити про косоокість, то носіння спеціальних окулярів знижує ризик розвитку ускладнень.

Як визначити, потрібні окуляри чи ні? Найрозумніший підхід – при виникненні будь-якого зорового дискомфорту звертатися до лікаря, причому обстеження краще проходити в офтальмологічній клініці, у фахівців, які мають в своєму арсеналі комплекс комп'ютеризованого діагностичного обладнання.

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Джерело: connectusfund
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