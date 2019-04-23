В Україні вперше за 5 місяців зросли ціни на бензин і дизпаливо

Великі мережі АЗС підвищили вартість дизельного палива та бензину. Дізнайтеся, на скільки зросли ціни в Україні!

Як повідомили в "Консалтинговій групі А-95", це перше підвищення роздрібних цін за останні 5 місяців. У середньому, вартість бензину та дизпалива зросла на 50 копійок за літр.

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Зокрема, ОККО і WOG підняли ціну на дизпаливо з 29,99 грн/л до 30,49 грн/л. Останній раз вартість дизпалива в цих мережах зростали в листопаді 2018, а на рівні 29,99 грн/л ціни трималися з січня 2019.

Також на 50 копійок за літр виросла в цих мережах і ціна на бензин:

А-92 – з 29,99 до 30,49 грн/л

– з 29,99 до 30,49 грн/л А-95 – з 30,99 до 31,49 грн/л.

При цьому зростання цін зафіксоване і в інших АЗС. Зокрема, столична KLO підвищила ціну дизпалива на 50 копійок, бензину – на 40-50 копійок; на 35 копійок зросла ціна в мережі Glusco; на 20-50 копійок – в БРСМ-Нафта; на 40 копійок – у мережі UPG.

Компанія А-92, грн/л А-95, грн/л А-95+, грн/л ДП, грн/л Ціна Зміни Ціна Зміни Ціна Зміни Ціна Зміни ОККО 30,49 0,50 31,49 0,50 32,49 0,50 30,49 0,50 WOG 30,49 0,50 31,49 0,50 32,49 0,50 30,49 0,50 Авіас 26,95 0,00 27,95 0,00 28,45 0,00 28,00 0,00 Укрнафта 27,00 0,00 28,00 0,00 28,50 0,00 28,00 0,00 AMIC 27,99 0,30 28,99 0,30 29,99 0,30 27,99 0,00 Shell 28,76 0,00 30,16 0,00 32,66 0,00 29,26 0,00 SOCAR 30,59 0,60 31,59 0,60 32,59 0,60 30,49 0,00 БРСМ-Нафта 25,70 0,21 26,70 0,21 28,22 0,49 26,00 0,24 Glusco 28,30 0,35 29,30 0,35 30,90 0,35 28,50 0,35 Автотранс 27,88 0,00 28,98 0,00 29,98 0,00 28,33 0,00 KLO 28,49 0,40 29,49 0,50 30,49 0,50 29,09 0,50 UPG 27,50 0,40 28,50 0,40 30,80 0,40 27,50 0,40 Паралель 27,75 0,00 30,04 0,00 x x 29,46 0,00 Надежда 27,97 0,15 28,97 0,15 29,69 0,00 28,29 0,00 Chipo 26,64 0,00 27,52 0,00 30,79 0,00 26,74 0,00 Маркет 25,99 0,00 26,99 0,00 x x 25,99 0,00 Marshal 24,00 0,00 25,30 0,00 x x 24,50 0,00 SUN OIL 25,99 0,00 26,99 0,00 27,99 0,00 25,99 0,00 Mango 26,09 0,40 27,15 0,40 28,09 0,30 26,13 0,24 УкрГазВидобування 27,10 0,00 28,10 0,00 x x 28,10 0,00 Середня ціна в Україні: 27,93 0,17 28,99 0,17 30,23 0,23 28,51 0,14

Загалом середня роздрібна ціна дизпалива підвищилася на 14 копійок за літр – до 28,51 гривень, бензину – на 17-23 копійокю

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