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В Україні вперше за 5 місяців зросли ціни на бензин і дизпаливо

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Ціни на бензин і дизпаливо - фото 1
Ціни на бензин і дизпаливо

Великі мережі АЗС підвищили вартість дизельного палива та бензину. Дізнайтеся, на скільки зросли ціни в Україні!

Як повідомили в "Консалтинговій групі А-95", це перше підвищення роздрібних цін за останні 5 місяців. У середньому, вартість бензину та дизпалива зросла на 50 копійок за літр.

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Зокрема, ОККО і WOG підняли ціну на дизпаливо з 29,99 грн/л до 30,49 грн/л. Останній раз вартість дизпалива в цих мережах зростали в листопаді 2018, а на рівні 29,99 грн/л ціни трималися з січня 2019.

Також на 50 копійок за літр виросла в цих мережах і ціна на бензин:

  • А-92 – з 29,99 до 30,49 грн/л
  • А-95 – з 30,99 до 31,49 грн/л.

При цьому зростання цін зафіксоване і в інших АЗС. Зокрема, столична KLO підвищила ціну дизпалива на 50 копійок, бензину – на 40-50 копійок; на 35 копійок зросла ціна в мережі Glusco; на 20-50 копійок – в БРСМ-Нафта; на 40 копійок – у мережі UPG.

Компанія

А-92, грн/л

А-95, грн/л

А-95+, грн/л

ДП, грн/л

Ціна

Зміни

Ціна

Зміни

Ціна

Зміни

Ціна

Зміни

ОККО

30,49

0,50

31,49

0,50

32,49

0,50

30,49

0,50

WOG

30,49

0,50

31,49

0,50

32,49

0,50

30,49

0,50

Авіас

26,95

0,00

27,95

0,00

28,45

0,00

28,00

0,00

Укрнафта

27,00

0,00

28,00

0,00

28,50

0,00

28,00

0,00

AMIC

27,99

0,30

28,99

0,30

29,99

0,30

27,99

0,00

Shell

28,76

0,00

30,16

0,00

32,66

0,00

29,26

0,00

SOCAR

30,59

0,60

31,59

0,60

32,59

0,60

30,49

0,00

БРСМ-Нафта

25,70

0,21

26,70

0,21

28,22

0,49

26,00

0,24

Glusco

28,30

0,35

29,30

0,35

30,90

0,35

28,50

0,35

Автотранс

27,88

0,00

28,98

0,00

29,98

0,00

28,33

0,00

KLO

28,49

0,40

29,49

0,50

30,49

0,50

29,09

0,50

UPG

27,50

0,40

28,50

0,40

30,80

0,40

27,50

0,40

Паралель

27,75

0,00

30,04

0,00

x

x

29,46

0,00

Надежда

27,97

0,15

28,97

0,15

29,69

0,00

28,29

0,00

Chipo

26,64

0,00

27,52

0,00

30,79

0,00

26,74

0,00

Маркет

25,99

0,00

26,99

0,00

x

x

25,99

0,00

Marshal

24,00

0,00

25,30

0,00

x

x

24,50

0,00

SUN OIL

25,99

0,00

26,99

0,00

27,99

0,00

25,99

0,00

Mango

26,09

0,40

27,15

0,40

28,09

0,30

26,13

0,24

УкрГазВидобування

27,10

0,00

28,10

0,00

x

x

28,10

0,00

Середня ціна в Україні:

27,93

0,17

28,99

0,17

30,23

0,23

28,51

0,14

Загалом середня роздрібна ціна дизпалива підвищилася на 14 копійок за літр – до 28,51 гривень, бензину – на 17-23 копійокю

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Джерело: enkorr
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