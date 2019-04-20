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Так виглядає перший Rolls-Royce, привезений в Україну

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Покупцем першого Rolls-Royce був Гораціо Кук - фото 1
Покупцем першого Rolls-Royce був Гораціо Кук / Naples and Hartford in Season

Українське представництво марки Rolls-Royce оприлюднило цікаву історичну інформацію, отриману з архівів компанії. Дізнайтеся, хто був власником першого Rolls-Royce в Україні.

Виявляється, перший автомобіль цього бренду з'явився на наших дорогах цілих 105 років тому!

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Як вдалося встановити, в далекому 1914 році один з одеських купців замовив собі кабріолет Rolls-Royce Silver Ghost Colonial. Автомобіль йому доставив французький дилер преміальної марки, тоді це був єдиний представник Роллса в Європі.

Покупцем був Гораціо Кук: незважаючи на італійське ім'я і англійське прізвище, він народився в Одесі, в сім'ї бристольских торговців, які осіли в Російській імперії в середині XIX століття. Разом зі своїм батьком Гораціо поставляв до Росії автомобільне устаткування.

Так виглядає перший Rolls-Royce, привезений в Україну - фото 322529

Так виглядає перший Rolls-Royce, привезений в Україну - фото 322530

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Джерело: rbcua
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