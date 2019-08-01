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В Україні вперше почали випускати 20-дюймові шини
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31 липня в Україні вперше на пострадянському просторі почали випускати 20-дюймові шини.
Марка буде виготовляти шини Premiorri Solazo S Plus для легкових автомобілів. Відзначається, що така гума має асиметричний малюнок протектора. Крім цього на ній є чотири спеціальні дренажні канавки і безліч ламелів для прискорення відведення води від коліс.
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Типорозмір 235 / 55R20 може застосовуватися на: Land Rover Range Rover, Discovery 3 і Discovery 4, Audi Q7, Cadillac SRX і XT 5, Mercedes-Benz X, Infiniti QX60, Jaguar F-Pace, Lexus GX, Mazda CX-9, Nissan Murano, Pathfinder і Patrol GR, SsangYong Rexton W, VW Amarok, Chevrolet Blazer.
В цілому шини такого розміру зазвичай використовують на великогабаритних легкових авто, позашляховиках і пікапах. Для того, щоб почати на підприємстві випуск 20-дюймових шин виробник ще в кінці 2018 року розпочав монтаж голландського обладнання для їх виробництва.
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