У мережі показали танк, перероблений на лімузин (відео)

Гадаєте, танк-лімузин це вигадка? Цей танк дійсно існує в одиничному екземплярі і оснащений він гумовими гусеницями.

Нема потреби розповідати, який попит мають розкішні лімузини, які здають в оренду.

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Можна часто бачити весільні лімузини, а для світських раутів і прийомів найчастіше орендуються Bentley і Rolls-Royce. Заповзятливий бізнесмен Тод Чемберлен вирішив запропонувати новий сервіс на ринку послуг: оренду танка-лімузина. Цей танк оснащений гумовими гусеницями, що дозволяє йому їздити дорогами загального користування.

Максимальна швидкість танка-лімузина становить 20 км/год. За словами Тода, танк надзвичайно зручний в експлуатації, а керувати ним одне задоволення, адже на відміну від інших транспортних засобів танк-лімузин дуже маневровий і може розвернутися на одному місці.

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