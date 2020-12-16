В Україні виставили на продаж вражаючий шестиколісний Mercedes: фото

На популярному майданчику для продажу та купівлі вживаних автомобілів з'явилося незвичайне оголошення. У Львові хочуть продати тюнінгований Mercedes G500 1999 року. За позашляховик просять 29 999 доларів.

Гелендваген не простий, а шестиколісний. Мало того, Mercedes-Benz перетворили на величезний лімузин. У Львові його орендували для весіль. Mercedes G500 подовжили приблизно до 7 м, причому бічне двометрове вікно опускається. З'явився і великий панорамний люк.

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У салоні розкішного авто – шкіряні дивани, 21-дюймова плазма, Wi-Fi і міні-бар. Загалом, все як у типовому весільному лімузині.

Шестиколісний Гелендваген оснащений п'ятилітровим 306-сильним V8 і АКПП. Заявлений пробіг авто – 190 тисяч км.

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