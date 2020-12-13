Новий Land Rover розрізали на частини і перетворили у меблі: фото

Британський аукціонний дім Bonham's виставив на продаж незвичайний лот у вигляді письмового столу. Його особливістю є те, що зібрали новинку з Defender нової генерації, причому повністю вручну.

Продати стіл на аукціоні планують за ціною від 5 500 до 11 000 євро. Примітно, що автори проєкт взяли оригінальні деталі справжнього авто, серед них оптика, частина капота і решітка радіатора. Після того, як був вибраний незвичайний каркас, на нього встановили стільницю.

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Готовий стіл оснастили USB-портом, роз'ємом для живлення, і спеціальними лампами, які помістили в колісні арки. Поставили їх не випадково, вони покликані демонструвати логотип автомобільної компанії. Крісло позашляховика відмінно доповнило незвичайний стіл, йому додали опцію електрорегулювання і обробили шкірою.

Автори проєкту вважають, що такий незвичайний стіл швидко знайде покупця серед шанувальників автокомпанії зі світовим ім'ям.

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