30-річний пікап Toyota продають за ціною нового позашляховика: фото

У США виставили на продаж Toyota Hilux 1991 року. За майже 30-річний пікап просять 44 900 доларів – як за базовий Toyota Land Cruiser Prado.

Річ у тому, що Toyota Hilux відмінно зберігся, навіть попри пробіг у 111 тисяч км. Примітно, що весь цей час автомобіль належав одній родині зі штату Массачусетс. І всі ми добре знаємо, що саме такий пікап Toyota дуже витривалий.

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Пікап Hilux зберіг рідну фарбу, в хорошому стані і всі хромовані деталі. Не викликають питань 2,2-літрова 114-сильна бензинова четвірка і 5-ступінчаста МКПП. А салон взагалі виглядає майже як новий.

Toyota Hilux також оснащений кастомною вихлопною системою і захистом картера. Також передбачені 31-дюймові шини General Grabber.

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