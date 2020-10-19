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В Україні виставили на продаж Волгу за ціною спорткара

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Волга - фото 1
Волга / olx.ua

У Харкові продають автомобіль Волга з автоматичною коробкою передач. При цьому машина ГАЗ-21 коштує 53 тисячі доларів.

Така ціна встановлена ​​за раритет, це також рідкісна модель з рідною версією автомата.

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Таких машин свого часу випустили всього 500 одиниць. Однак виробництво припинили через неможливість відремонтувати в гаражних умовах, вона була не практична.

За словами власника авто, його Волга єдина в світі, яка зберегла свою автентичність. У ній збереглися навіть килимки і керівництво до АКПП. Пробіг авто з 1960 року становить 70 тисяч кілометрів. Автомобілем не користувалися довгий час, тому він добре зберігся.

В Україні виставили на продаж Волгу за ціною спорткара - фото 430983

В Україні виставили на продаж Волгу за ціною спорткара - фото 430984

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Джерело: topgir
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