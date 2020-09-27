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Чиста Волга: у мережі показали новий концепт Great Wall
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Китайська компанія Great Wall показала незвичайну новинку: чотиридверний концепт-кар, що отримав назву Futurist. Попри назву, машина виконана в стилі ретро, а в профіль взагалі нагадує Волгу.
На офіційних рендерах і ескізах видно седан із захисними накладками по периметру кузова, незвичними колісними дисками і кормою, що нагадує ГАЗ-3110 Волга.
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Автомобіль рясно прикрашений хромом, позбавлений середніх віконних стійок, а на виступаючій накладці переднього бампера встановлені вузькі протитуманні фари.
Присутні й сучасні технологічні рішення: втоплені у кузов дверні ручки і мініатюрні камери, які відіграють роль дзеркал заднього виду. Зв'язок з ретро продовжується і в салоні, який виглядає більш футуристично завдяки безлічі екранів, що відповідають за мультимедійну систему, приладову панель і зовнішні камери. Також є фонове підсвічування і відсік для зарядки гаджетів.
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