Чиста Волга: у мережі показали новий концепт Great Wall

Китайська компанія Great Wall показала незвичайну новинку: чотиридверний концепт-кар, що отримав назву Futurist. Попри назву, машина виконана в стилі ретро, а в профіль взагалі нагадує Волгу.

На офіційних рендерах і ескізах видно седан із захисними накладками по периметру кузова, незвичними колісними дисками і кормою, що нагадує ГАЗ-3110 Волга.

І ще: Водіям нагадали про увімкнення ближнього світла з 1 жовтня: яке покарання за порушення

Автомобіль рясно прикрашений хромом, позбавлений середніх віконних стійок, а на виступаючій накладці переднього бампера встановлені вузькі протитуманні фари.

Присутні й сучасні технологічні рішення: втоплені у кузов дверні ручки і мініатюрні камери, які відіграють роль дзеркал заднього виду. Зв'язок з ретро продовжується і в салоні, який виглядає більш футуристично завдяки безлічі екранів, що відповідають за мультимедійну систему, приладову панель і зовнішні камери. Також є фонове підсвічування і відсік для зарядки гаджетів.

Це цікаво: Горе-водійка розбила розкішний Porsche на рівному місці під час паркування: епічне відео