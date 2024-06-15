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В Україні випустять комікс про Третю окрему штурмову бригаду
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Видавництво UA Comix презентує комікс "Іду на штурм", присвячений 3 Окремій штурмовій бригаді. Ймовірно він вийде у липні-серпні 2024 року, наразі можна зробити передзамовлення.
Усі кошти від продажу коміксу спрямують на підтримку бригади. Про це повідомляють на сайті UA Comix.
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Мальопис "Іду на штурм" переносить читачів у саме серце бойових дій, розкриваючи життя та подвиги бійців 3 Окремої штурмової бригади. У видавництві зазначають, що історія "просякнута українським містицизмом та військовим духом".
Життя бійців 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр на чолі з їхнім командиром Сліпом варте того, щоб стати сюжетом мальопису. У світовій попкультурі ми знаємо історію Капітана Америки. Історія ж наших бійців набагато крутіша та правдивіша, тому маємо закарбувати її, створити свою мілітарну попкультуру, – пише команда UA Comix.
Як створювався комікс?
Автор коміксу Володимир Кузнєцов зазначає, що окрім зрізу бойових дій, до яких залучена бригада, мальопис демонструє різницю в мотивації українців та окупантів. Тут не йдеться про банальне розмежування на чорне та біле.
Кузнєцов розповідає, що над створенням мальописів працює вже давно, а з 2022-го долучився до роботи над соціальними й документальними коміксами, що описували долю людей під час повномасштабного вторгнення: полонених, волонтерів, партизанів. Всі вони були цивільними людьми.
"Іду на штурм" – це моя перша робота присвячена саме військовим, заснована на реальних спогадах та враженнях воїнів, що боронять нашу країну. Як і з іншими мальописами, питання «чому» я собі не ставив. Це потрібно робити і тому я це роблю, це не питання особистих амбіцій чи самореалізації – просто ти не можеш відмовитись брати участь у такому проєкті, – зазначає автор у коментарі для Суспільне Культура.
Ілюстраторка Дарця Зіронька розповідає, що у проєкт її запросив Богдан Кордоба, власник видавництва UA Comix. За її словами, робота над мальописом триває досі. А головний герой історії реальний – це азовець із позивним Сліп.
Робота над цим мальописом для мене дещо відрізняється від інших, оскільки тут багато технічних деталей, які потрібно коректно зображувати. Оскільки я людина цивільна, то значна частина роботи для мене полягає у вивченні роботи бригади. Як виглядає зброя, техніка, як ведеться бій. Стараюсь бути максимально уважною до цих деталей, – зауважує ілюстраторка. Дарця додає, що консультується з військовими щодо цих деталей.
Кузнєцов розповідає, що мальопис такого типу створюється в кілька етапів:
- формулювання концепції (часто це відбувається з ініціативи реальних прототипів героїв мальопису);
- збір матеріалів (тут небагато місця для фантазії і важливо не зірватися в спекуляцію, викривляючи реальність);
- створення сценарію;
- нарешті – малюнок, що з усіх етапів потребує найбільше ресурсу.
По завершенню відбувається редагування, коректура і підготовка до друку, але то радше технічні етапи. Загалом весь цикл робіт може зайняти від 2-3 місяців до пів року, залежно від обсягу та вимог. За словами Кузнєцова, видавництво UA Comix оптимізувало цей процес, тому все відбувається доволі швидко.
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