Картон чи кераміка: французький художник Жак Моннеро створює неймовірний посуд

Французький художник Жак Моннеро створює посуд, що імітує гофрований картон. Неймовірні фото його роботи вже облетіли мережу інтернет.

Французький художник Жак Моннеро публікує свої роботи у соцмережі Instagram. Вони отримують безліч коментарів та вподобань.

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На перший погляд, його витвори схожі на картонні макети, недбало склеєні скотчем. Але насправді митець створює свій посуд із глини за допомогою гончарного кола, а потім прискіпливо проробляє дрібні деталі вручну, досягаючи буквальної схожості з пакованням.

Як людина, яка виросла в сім’ї художників і майстрів, я завжди уявляв, що одного дня працюватиму руками. Натомість я проводив години на зустрічах, обговорюючи стратегії брендів. Коли я це зрозумів, то вирішив, що настав час спробувати цю мрію, – зазначив митець виданню Colossal.

Художник почав працювати з керамікою всього три роки тому.

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