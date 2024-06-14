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Картон чи кераміка: французький художник Жак Моннеро створює неймовірний посуд

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Жак Моннеро - фото 1
Жак Моннеро / instagram

Французький художник Жак Моннеро створює посуд, що імітує гофрований картон. Неймовірні фото його роботи вже облетіли мережу інтернет.

Французький художник Жак Моннеро публікує свої роботи у соцмережі Instagram. Вони отримують безліч коментарів та вподобань.

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На перший погляд, його витвори схожі на картонні макети, недбало склеєні скотчем. Але насправді митець створює свій посуд із глини за допомогою гончарного кола, а потім прискіпливо проробляє дрібні деталі вручну, досягаючи буквальної схожості з пакованням.

Як людина, яка виросла в сім’ї художників і майстрів, я завжди уявляв, що одного дня працюватиму руками. Натомість я проводив години на зустрічах, обговорюючи стратегії брендів. Коли я це зрозумів, то вирішив, що настав час спробувати цю мрію, – зазначив митець виданню Colossal.

Художник почав працювати з керамікою всього три роки тому.

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Джерело: Жак Моннеро
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