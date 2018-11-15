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В Україні випустили шестикутні монети: як вони виглядають

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Кожна монета випущена тиражем чотири тисячі штук - фото 1
Кожна монета випущена тиражем чотири тисячі штук / oncoins.net

Національний банк України до сторіччя Національної академії наук ввів у обіг срібні шестигранні монети.

Всього НБУ ввів в обіг чотири пам'ятні монети: монети Ера світу, Ера змін, Ера технологій і Людина, час, простір. Вони були випущені номіналом в 5 грн і присвячені науці.

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Відзначається, що нові монети були виготовлені зі срібла 999 проби. Маса дорогоцінного металу в кожній монеті становить 15,55 г. Кожна монета випущена тиражем чотири тисячі штук.

В Україні випустили шестикутні монети: як вони виглядають - фото 288970
В Україні випустили шестикутні монети: як вони виглядають
В Україні випустили шестикутні монети: як вони виглядають - фото 288969
В Україні випустили шестикутні монети: як вони виглядають
В Україні випустили шестикутні монети: як вони виглядають - фото 288968
В Україні випустили шестикутні монети: як вони виглядають
В Україні випустили шестикутні монети: як вони виглядають - фото 288967
В Україні випустили шестикутні монети: як вони виглядають

А ще Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує ввести механізм регулювання криптовалют в Україні. Вивести віртуальну валюту з "тіні" планують до 2021 року. Спершу відомству необхідно визначити правовий статус криптовалюти, а потім розробити закони, які будуть регулювати їхню діяльність.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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