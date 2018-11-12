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Alibaba встановила новий рекорд продажів

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Alibaba - фото 1
Alibaba / retail-loyalty

За добу у традиційний день розпродажів в Китаї покупці з усього світу придбали товари на 30 мільярдів доларів.

Обсяг продажів на найбільшій в Китаї платформі електроніки Alibaba в День холостяків, 11 листопада, отримала прибуток 30,8 мільярдів доларів.

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Новий рекорд Alibaba

У цьому році фестиваль масових розпродажів в День холостяків проводиться 10-й раз. Минулорічний рекорд продажів був побитий вже через 15 годин після початку акції. Обсяг продажів виріс на 27% в порівнянні з минулим роком.

Повідомляється, що в масових розпродажах взяли участь 180 тисяч брендів більш ніж з 200 країн. Покупцями товарів на Alibaba стали жителі 230 країн світу.

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Джерело: techcrunch
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