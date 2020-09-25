В Україні відтюнінгували Запорожець у стилі Lamborghini: фото

У Маріуполі створили один з найефектніших ЗАЗ-968М, які тільки можна зустріти на дорогах. Автомобіль отримав низку нестандартних доробок, і головною з них, мабуть, є ламбо-двері. Про незвичайний тюнінг Запорожця розповів власник машини у своєму блозі в мережі.

Робота над Запорожцем 1994 року випуску була пророблена грунтовна: наприклад, ті ж двері не просто опускаються і підіймаються. Вони роблять це плавно, оскільки оснащені гідроупорами (по дві на кожних дверях).

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Крім цього, автомобіль отримав занижену підвіску і колеса в дусі стенс-культури. У салон помістили шкіряні сидіння від Alfa Romeo і важіль коробки передач у вигляді поршня. А ось за рух машини відповідає стандартний 1,2-літровий двигун потужністю 40 к. с.

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