Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

В Україні відтюнінгували Запорожець у стилі Lamborghini: фото

  • 82
Тюнінгований Запорожець - фото 1
Тюнінгований Запорожець / drive2

У Маріуполі створили один з найефектніших ЗАЗ-968М, які тільки можна зустріти на дорогах. Автомобіль отримав низку нестандартних доробок, і головною з них, мабуть, є ламбо-двері. Про незвичайний тюнінг Запорожця розповів власник машини у своєму блозі в мережі.

Робота над Запорожцем 1994 року випуску була пророблена грунтовна: наприклад, ті ж двері не просто опускаються і підіймаються. Вони роблять це плавно, оскільки оснащені гідроупорами (по дві на кожних дверях).

І ще: Названі автомобілі, які доводиться ремонтувати найчастіше

Крім цього, автомобіль отримав занижену підвіску і колеса в дусі стенс-культури. У салон помістили шкіряні сидіння від Alfa Romeo і важіль коробки передач у вигляді поршня. А ось за рух машини відповідає стандартний 1,2-літровий двигун потужністю 40 к. с.

В Україні відтюнінгували Запорожець у стилі Lamborghini: фото - фото 427308

В Україні відтюнінгували Запорожець у стилі Lamborghini: фото - фото 427311

В Україні відтюнінгували Запорожець у стилі Lamborghini: фото - фото 427312

В Україні відтюнінгували Запорожець у стилі Lamborghini: фото - фото 427310
В Україні відтюнінгували Запорожець у стилі Lamborghini: фото - фото 427309

Читайте також: Ентузіаст зібрав легендарний Bentley Blower за допомогою Lego

Джерело: drive2
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці
  • 21 вересня, 13:50
  • 1257
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 20 вересня, 18:50
  • 7388
Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
  • 20 вересня, 12:20
  • 178
Загрузка...
Новини