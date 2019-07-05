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В Україні відкликають сотні машин Porsche
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Компанія Porsche відкликає в Україні 1360 машин через проблеми з автоматичною коробкою передач.
Виробник відкликає моделі Panamera вироблені в період з 20 серпня 2010-го по 13 вересня 2016 року і Cayenne, вироблені в період 23 липня 2002 – 5 лютого 2010 року.
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Відкликання почали через виявлену ймовірність того, що зазначені авто можуть відкотитися самі по собі, будучи припаркованими, через тендітні пластикові втулки автоматичної трансмісії. Ці втулки можуть від'єднатися між важелем перемикання передач і самою коробкою передач. Навіть, якщо водій поставив транспортний засіб в положення Park, сама трансмісія може не бути в ньому.
Якщо це станеться в положенні P, при неактивованих гальмах, збереження на місці транспортного засобу не гарантоване, що може привести до аварії.
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