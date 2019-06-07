В Україні у найближчі дні очікується спека до +34°

Де в Україні буде спека / Politeka

По всій території України у найближчі дні синоптики прогнозують дощі та грози. 7 червня в окремих районах очікуються спека.

7 червня буде мінлива хмарність. У західних, Вінницькій, Житомирській та Одеській областях короткочасні дощі, грози, місцями значні дощі, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с. На решті території місцями короткочасний дощ, гроза.

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8-9 червня також буде мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози. У західних та південних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с, лише в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях без опадів. Вітер східний і південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 26-31°, на Прикарпатті 22-25°.

У понеділок, 10 червня, в західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях місцями пройде короткочасний дощ, гроза, на решті території переважно без опадів, 11 червня в Україні також переважно без опадів. Температура вночі 14-19°, на узбережжі до 22°, вдень 26-32°, на півдні та сході країни до 34°.

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