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Bugatti представила нову версію гіперкара Chiron на честь французької авіації

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Bugatti Chiron Sport Les Légendes du Ciel - фото 1
Bugatti Chiron Sport Les Légendes du Ciel / hypebeast

Компанія Bugatti часто випускає окремі версії своїх гіперкарів, приурочені до певних явищ. Це можна пояснити тим, що у виробника в принципі не так багато моделей авто. І на цей раз – це Chiron, якому достатньою потужністю "для зльоту".

Bugatti вирішили відзначити 100-річчя французької авіації і представили нову модель Chiron Sport, яка володіє достатньою потужністю "для зльоту". Авто оснащене восьмилітровим W16, що видає 1500 к.с. Максимальна швидкість моделі – 420 км/год.

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Автомобілі нової обмеженої серії Les Légendes du Ciel (Легенди неба), представлені в незвичайному сірому кольорі з білою смугою уздовж центральної частини всього кузова, – саме таке забарвлення мали французькі літаки в 1920-х роках. Бічні частини авто також прикрашені синіми, білими і червоними кольорами французького прапора.

"Багато успішних гонщиків Bugatti були пілотами французьких ВПС. Тому для нас сьогодні майже зобов'язання віддати данину поваги легендам того часу і присвятити їм спеціальний випуск", – заявив генеральний директор Bugatti Стефан Вінкельман.

Всього компанія випустить 20 примірників нової Bugatti Chiron Sport. Вартість одного авто складе 3,41 мільйона доларів.

Bugatti представила нову версію гіперкара Chiron на честь французької авіації - фото 436560

Bugatti представила нову версію гіперкара Chiron на честь французької авіації - фото 436556

Bugatti представила нову версію гіперкара Chiron на честь французької авіації - фото 436557

Bugatti представила нову версію гіперкара Chiron на честь французької авіації - фото 436558

Bugatti представила нову версію гіперкара Chiron на честь французької авіації - фото 436559

Bugatti представила нову версію гіперкара Chiron на честь французької авіації - фото 436555

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Джерело: hypebeast
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