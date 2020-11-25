Bugatti представила нову версію гіперкара Chiron на честь французької авіації

Компанія Bugatti часто випускає окремі версії своїх гіперкарів, приурочені до певних явищ. Це можна пояснити тим, що у виробника в принципі не так багато моделей авто. І на цей раз – це Chiron, якому достатньою потужністю "для зльоту".

Bugatti вирішили відзначити 100-річчя французької авіації і представили нову модель Chiron Sport, яка володіє достатньою потужністю "для зльоту". Авто оснащене восьмилітровим W16, що видає 1500 к.с. Максимальна швидкість моделі – 420 км/год.

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Автомобілі нової обмеженої серії Les Légendes du Ciel (Легенди неба), представлені в незвичайному сірому кольорі з білою смугою уздовж центральної частини всього кузова, – саме таке забарвлення мали французькі літаки в 1920-х роках. Бічні частини авто також прикрашені синіми, білими і червоними кольорами французького прапора.

"Багато успішних гонщиків Bugatti були пілотами французьких ВПС. Тому для нас сьогодні майже зобов'язання віддати данину поваги легендам того часу і присвятити їм спеціальний випуск", – заявив генеральний директор Bugatti Стефан Вінкельман.

Всього компанія випустить 20 примірників нової Bugatti Chiron Sport. Вартість одного авто складе 3,41 мільйона доларів.

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