В Україні стартували продажі смартфонів ASUS ZenFone Max (M2) і ZenFone Max Pro (M2)

Компанія ASUS оголосила про початок продажів в Україні смартфонів ZenFone Max (M2) і ZenFone Max Pro (M2), які помітно відрізняються від своїх попередників. Дізнайтесь, скільки потрібно віддати за новинки в Україні.

Смартфон ZenFone Max Pro (M2) отримав безрамковий 6,3-дюймовий IPS-дисплей зі співвідношенням сторін 19: 9 і роздільною здатністю Full HD + (2280 x 1080 пікселів). Матриця забезпечує колірне охоплення у 94% простору NTSC, яскравість на рівні 450 кд/м² і контрастність 1500: 1. При цьому вперше для лінійки ZenFone новинка оснащується захисним склом Corning Gorilla Glass 6 з округленими краями, яке вдвічі міцніше, ніж скло попереднього покоління.

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За продуктивність у новинці відповідає добротний мобільний процесор Qualcomm Snapdragon 660 з технологією штучного інтелекту Qualcomm AI Engine, створений за 14-нм техпроцесом. Об'єм оперативної пам'яті складає 6 ГБ (LPDDR4X), місткість сховища даних – 64 ГБ (eMCP). У смартфоні передбачені два слоти для SIM-карт і окремий третій для карти пам'яті microSD об'ємом до 2 ТБ, а також підтримка технології безконтактної оплати NFC.

ASUS ZenFone Max Pro (M2) можна купити з приємним подарунком

Вбудований акумулятор місткістю 5000 мАг забезпечує: до 35 днів автономної роботи пристрою в режимі очікування в мережах 4G; до 45 годин в режимі розмови в мережах 3G; до 10 годин на ігровому режимі; до 19 годин в режимі перегляду відео на YouTube; до 23 годин веб-серфінгу.

В основній камері використовується сенсор Sony IMX486 на 12 Мп з апертурою f / 1,8, фазовий автофокус і електронна стабілізація зображення. Інтелектуальна технологія розпізнавання сцен і об'єктів, така ж, як у флагманської серії ZenFone 5. На передній панелі встановлені 13 Мп камера з апертурою f / 2,0.

Одночасно з ZenFone Max Pro (M2) в Україні почалися продажі більш доступного смартфона ZenFone Max (M2), який отримав аналогічний безрамковий 6,3-дюймовий дисплей, процесор Snapdragon 632 та акумулятор на 4000 мАг.

Смартфон ASUS ZenFone Max (M2) почали продавати в Україні

Вартість флагманського ZenFone Max Pro (M2) в конфігурації 6/64 ГБ становить 8999 грн (при покупці до 31 січня можна отримати в подарунок акустичну систему JBL GO 2 Black), а ZenFone Max (M2) в конфігурації 4/32 ГБ – 5499 грн.

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