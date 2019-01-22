Експерти опублікували новий рейтинг фронтальних камер смартфонів

Експерти DxOMark провели перше в історії сервісу порівняння фронтальних камер смартфонів. Рейтинг камер для селфі очолюють смартфони Pixel 3 і Galaxy Note 9.

Згідно з рейтингом, якщо ви хочете отримати найкращі селфі, Google Pixel 3 – це пристрій, який вам доведеться купити. Втім, якщо вам не подобається Pixel 3, вам слід вибрати Samsung Galaxy Note9, так як він має ту ж оцінку для селф-камери, що і Pixel 3 – 92 бали.

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Mi MIX 3 від Xiaomi йде на третьому місці з 84 балами, обігнавши iPhone XS Max і Galaxy S9 Plus, які йдуть після нього, отримавши 82 і 81 бал відповідно.

Рейтинг камер для селфі

Pixel другого покоління займає шосте місце з 77 балами, і DxOMark заявляє, що його селфі кращі, ніж у флагманів Huawei 2018 року – Mate 20 Pro і P20 Pro. Galaxy S8 і iPhone X також потрапили в список 10 найкращих камерофонів для селфі.

DxOMark каже, що рейтинг заснований на тому, наскільки добре працюють телефони при зйомці соло, групових селфі, зйомки в приміщенні і на вулиці, запис відео при природному освітленні і багато чого іншого.

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