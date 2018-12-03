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Названо смартфон з найшвидшою зарядкою

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OPPO R17 Pro заряджається найшвидше - фото 1
OPPO R17 Pro заряджається найшвидше / Android Authority

Практично будь-який топовий смартфон підтримує технологію швидкої зарядки. Це, щоправда, не розв'язує проблему слабкої автономності, але дозволяє менше часу проводити біля розетки.

Цього року компанії особливо активно впроваджували нові рішення, змагаючись у швидкості зарядки. В мережі з'явилося порівняння 59 популярних смартфонів 2018-го року, яке дозволило визначити апарат, який заряджається найшвидше.

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Під час тесту було встановлено, на скільки відсотків зарядиться кожен з 59 смартфонів за півгодини. Як з'ясувалося, більшість сучасних моделей досягають за зазначений час позначки у 50-60%. Також цікаво, що більшість компаній – зроблені в Китаї.

Перше місце посів OPPO R17 Pro. Використовуючи фірмову технологію SuperVOOC і комплектний адаптер потужністю 50 Вт, всього за півгодини він зарядився на 92%. На повну зарядку гаджету потрібно близько 40 хвилин.

Названо смартфон з найшвидшою зарядкою - фото 292936
Названо смартфон з найшвидшою зарядкою - фото 292937
Названо смартфон з найшвидшою зарядкою - фото 292935

Друге місце з невеликим відривом посів Honor Magic 2 – з адаптером на 40 Вт він дійшов до 83%. Третє місце розділили Meizu Pro 7 Plus та Oppo R11, які зарядилися на 66%.

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Джерело: 4PDA
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