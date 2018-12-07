В Україні стартували продажі геймерського смартфона ASUS ROG Phone

Компанія ASUS оголосила про швидкий початок продажів в Україні свого геймерського смартфона ASUS ROG Phone (ZS600KL).

З 15 грудня 2018 роки його можна буде придбати у фірмових магазинах електроніки за спеціальною ціною 26 499 грн, звичайна роздрібна вартість моделі складе 28 499 грн.

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Йдеться про конфігурацію з 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 128 ГБ. Нагадаємо, що представлений на виставці Computex 2018 смартфон ASUS ROG Phone отримав 6-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2160 × 1080 пікселів і підтримкою технології HDR. Він відрізняється високою частотою оновлення (90 Гц) і наднизьким часом відгуку (1 мс).

До ASUS ROG Phone можна придбати низку аксесуарів

За продуктивність відповідає модифікований процесор Qualcomm Snapdragon 845, з розігнаною з 2,8 ГГц до 2,96 ГГц робочою частотою. У смартфоні використовується посилена система охолодження з випарною камерою GameCool і знімним кулером AeroActive. Смартфон ASUS ROG Phone виконаний у міцному корпусі з металевим каркасом і захисним склом Corning Gorilla.

На західних ринках базова версія моделі зі сховищем даних на 128 ГБ оцінена у $ 899, більш просунута з 512 ГБ пам'яті – в $ 1099. Смартфон можна доповнити цілою низкою фірмових аксесуарів, серед яких: док-станція ROG Mobile Desktop Dock для підключення смартфона до монітора, клавіатури, миші ($ 229,99); мобільна док-станція ROG TwinView Dock з другим екраном оцінили ($ 399,99); ігровий контролер ROG Gamevice Controller ($ 89,99); ігрова док-станція ROG WiGig Dock ($ 329,99); офісний док з Ethernet-портом ROG Professional Dock ($ 119,99) і фірмовий чохол ROG Phone Case ($ 59,99).

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