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OnePlus спільно з McLaren випустить спеціальну версію OnePlus 6T

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Скоро покажуть особливу версію OnePlus 6T - фото 1
Скоро покажуть особливу версію OnePlus 6T / Rozetked

На днях у мережі з'явилася інформація, що компанія McLaren у співпраці з HTC випустила спеціальну версію шолома віртуальної реальності HTC Vive.

Тепер виробник суперкарів спільно з компанією OnePlus анонсував презентацію спеціальної версії смартфона OnePlus 6T.

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На сайті OnePlus з'явилася сторінка-тизер, що повідомляє про дату проведення презентації новинки. OnePlus 6T McLaren Edition буде представлений 11 грудня в технологічному центрі McLaren в Уокінгу, Великобританія. Там же базується і команда McLaren F1.

Очікується, що новинка буде забарвлена ​​в оранжевий (колір папаї) і синій кольори – класичне поєднання для болідів McLaren F1.

Що стосується технічних характеристик, спеціальна версія OnePlus 6T може отримати збільшений обсяг оперативної або вбудованої пам'яті, у порівнянні зі звичайною моделлю. Але разом з тим, варто очікувати і досить істотного збільшення вартості смартфона.

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Джерело: Keddr
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