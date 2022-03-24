В Україні скасували ЗНО та ДПА у 2022 році: як зараховуватимуть студентів до вишів

У 2022 році скасували ЗНО та ДПА

Верховна Рада скасувала ЗНО, а також ДПА у 2022 році. Це, на жаль, вимушений хід, на який пішла українська влада, оскільки цьогоріч неможливо повноцінно провести ані підготовку до атестації, ані її організацію.

Про це у своєму телеграмі розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Олена Шуляк.

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Вона зазначила, що війна зруйнувала освітній процес, який ще не встиг повноцінно відновитися після пандемії коронавірусу. У нинішніх умовах скасування ДПА, ЗНО, а також єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування – заохочення молоді до навчання в Україні.

Це важливо, бо ми маємо думати про збереження інтелектуального потенціалу, – підкреслила вона.

Важливо! ДПА, ЗНО й інші випробування скасовують лише на 2022 рік.

Що змінюється для вступників?

Випускники 2021/2022 навчального року звільняються від проходження ДПА.

Вступ до закладів вищої освіти цьогоріч відбуватиметься без використання результатів ЗНО, єдиного вступного іспиту й єдиного фахового вступного випробування.

Відразу ж зауважимо, що вступна кампанія до українських вишів у 2022 році не скасовується. Натомість вона пройде за спеціальною процедурою. Над нею зараз працюють у Комітеті з питань освіти та науки спільно з Міністерством освіти й науки.

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