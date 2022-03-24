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війна

Скільки українців після війни не будуть переїжджати до іншої країни: опитування

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Українці - фото 1
Українці / lexinform

95% українців заявили, що після війни не будуть переїжджати до іншої країни. 90% навіть до іншого міста переїздити не збираються.

Соціологічною групою Рейтинг в рамках проєкту Україна в умовах війни було проведене комплексне опитування, метою якого було дослідити яким чином війна змінила звичне життя наших громадян.

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"В опитуванні ми вирішили підняти комплекс проблем, що стосуються соціально-економічного становища громадян, їхньої готовності до адаптації у нових реаліях, змін у щоденній комунікації, сподівань та планів на майбутнє", – йдеться в описі.

Крім того, результати опитування показали, що плани на життя після війни в основному пов’язані із подорожами, які можна розуміти і як знайомство зі своєю країною для тих, хто мало їздив до цього, а також можливість відвідати рідних та друзів.

Подорожувати країною після війни планують 55% українців – це виглядає як бажання засвідчити своє ставлення та "обійняти" країну, цінність якої підвищилася разом з ціною, яку доводиться платити за те, що ми – громадяни України.

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