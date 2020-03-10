В Україні ще до прем'єри розкупили елітні електрокари Porsche

Багаті автолюбителі розкупили в Україні всі електрокари Porsche останньої моделі. Всього в цьому році в країну ввезуть 73 нових автомобіля.

Так, стало відомо про те, що українці розкупили всю партію електрокарів Porsche Taycan на 2020 рік.

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При цьому офіційна презентація Porsche Taycan в нашій країні запланована на 20 березня. Варто відзначити, що поки в Україні ввезли 2 електрокари німецького бренду. При цьому вартість такої новинки доволі висока. На українському ринку моделі Porsche Taycan йдуть за таким прайсом: модель Taycan 4S 2,6 млн грн, Taycan Turbo 3,76 млн грн, а Taycan Turbo S від 4,57 млн ​​грн.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні набули чинності норми, згідно з якими сплатити транспортний податок в розмірі 25 000 гривень доведеться власникам 172 моделей автомобілів.

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