В Україні сфотографували рідкісний лімузин Mercedes

У Києві засвітився Mercedes-Benz S600 Pullman W220. Автомобіль, звичайно, не новий, але дуже рідкісний – в Україні таких одиниці.

Лімузин Mercedes випускали дрібними партіями у 2001-2005 роках і виключно з V12. Він на метр довший за довгобазовий Mercedes S600 L – 6,16 м в довжину з колісною базою понад 4 м.

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Mercedes S600 Pullman семимісний, а в салоні встановлені висувні столики, пара 10,4-дюймових моніторів і DVD-плеєр. Для початку XXI століття це було круто.

Цікаво, що в базі даних під цим номером числиться не Mercedes-Benz, а автобус Богдан 2003 року випуску. Можливо, лімузин тільки недавно отримав номер.

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