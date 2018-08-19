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В Україні сертифікували перший електричний автобус

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Автобус NJL 6129 BEV - фото 1
Автобус NJL 6129 BEV / autogeek

Компанія Skywell отримала сертифікат відповідності на електробус власного виробництва. Це – перший сертифікований в Україні автобус на електротязі.

Автобус NJL 6129 BEV, довжина якого становить 12 метрів, здатен перевезти до 81 пасажирів. При цьому сидячих місць лише 32+1. Запас ходу електробуса – 300 км, при цьому, що середньостатистичний автобусний маршрут складає 230-250 км/день. Розігнатися автобус здатен максимально до 70 км/год. Зазначається, що на повну зарядку батареї достатньо 0,6-1,3 год.

До слова: Українці створили перший автобус-позашляховик

Електробус NJL 6129 BEV - фото 271032
Електробус NJL 6129 BEV

Новий електроавтобус також оснащений електропідігрівом сидіння водія, LED-освітлення, підсвічування сходинок, відеоконтроль паркування і дверей під час зупинок.

Ціна такого автобуса – 320 тисяч доларів.

Читайте також: Перший електрокар Porsche помітили на вулицях Німеччини: шпигунські кадри

Джерело: autogeek
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