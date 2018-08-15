Українці створили перший автобус-позашляховик

Зараз зібрано вісім таких машин. Творці сподіваються на перспективу серійного виробництва.

Українська компанія Pulsar Expo створила автобус-позашляховик Torsus Praetorian, який позиціонує, як перший в світі.

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Зараз цей проект перебуває на стадії переходу в дрібносерійне виробництво. Однак творці сподіваються на можливість серійного виробництва в майбутньому. Автобусом вже зацікавилися в Австралії, США, Канаді, Новій Зеландії, Грузії та Бангладеші.

Автобус-позашляховик Torsus Praetorian

Засновники компанії відзначають, що серед ключових клієнтів – структури уряду США і структурних підрозділів Організації Об'єднаних Націй.

За підсумками 2016-2017 років, компанія Pulsar Exp уклала контракти на загальну суму понад 20 мільйонів доларів. Вартість одного автобуса становить близько 100 тисяч доларів.

Pulsar Expo перебуває на фінальній стадії сертифікації автобуса в ЄС за стандартом Євро-6. Попереду – лише отримання сертифіката на шасі.

Після його отримання компанія зможе ставити автобус на облік в будь-якій країні Євросоюзу і будь-якій країні світу, яка визнає сертифікат ЄС.

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