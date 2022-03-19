В Україні розпочали роботу табори для полонених окупантів

Полонених російських військових в Україні так багато, що для них мусили створити повноцінні табори, як того вимагає Женевська конвенція (Конвенція про поводження з військовополоненими).

Про це в інтерв'ю повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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"Звичайно, у нас військовополонені мають бути в спеціальних військових таборах, і ми це відпрацювали, у нас підписано спільний наказ із Міноборони, з МВС, іншими причетними службами, але це питання саме до них (Військової служби правопорядку)", – розповіла вона.

Вона також зазначила, що Україна працює в межах міжнародного гуманітарного права та нашого національного законодавства. Наша держава не переходить жодні межі. Навіть медичну допомогу полоненим рашистам надають майже на тому ж рівні, що й українським військовим.

Нагадаємо, 16 березня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом заявив, що в Україні є вже "до тисячі" військовополонених росіян.

В Україні розпочали роботу табори для полонених окупантів

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