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Бермудський трикутник: дивіться, як ЗСУ вшосте розбомбили техніку ворога у Чорнобаївці
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Оперативне командування Південь оприлюднило відео ударів ЗСУ по техніці окупантів у Херсонській області, які корегувалися за допомогою безпілотників Bayraktar. Сталося це знову у... Чорнобаївці.
Як розповів у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов, масованого артобстрілу зазнали, зокрема, авіабаза Чорнобаївка з російськими вертольотами та місцевості, на яких зосереджені ЗС РФ на південному напрямку.
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Нагадаємо, вперше на цьому аеродромі позиції росіян були розгромлені ще 27 лютого. Після удару українських Bayraktar росіяни розмістили на тому самому місці нові гелікоптери. І так шість разів поспіль.
Також в ефірі національного телемарафону радник голови МВС Вадим Денисенко повідомив, що українські захисники знищили у Чорнобаївці російського генерала Андрія Мордвічова. "Ми знищили у Чорнобаївці п'ятого генерала. Це генерал-лейтенант Мордвічов, керівник однієї з російських армій, яка відповідала за ситуацію на Донбасі. П'ятий генерал за три тижні!", – зазначив він.
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