Бермудський трикутник: дивіться, як ЗСУ вшосте розбомбили техніку ворога у Чорнобаївці

Оперативне командування Південь оприлюднило відео ударів ЗСУ по техніці окупантів у Херсонській області, які корегувалися за допомогою безпілотників Bayraktar. Сталося це знову у... Чорнобаївці.

Як розповів у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов, масованого артобстрілу зазнали, зокрема, авіабаза Чорнобаївка з російськими вертольотами та місцевості, на яких зосереджені ЗС РФ на південному напрямку.

Це важливо: "Повинна бути на кожній кухні": брати Капранови показали важливу річ для господарства

Нагадаємо, вперше на цьому аеродромі позиції росіян були розгромлені ще 27 лютого. Після удару українських Bayraktar росіяни розмістили на тому самому місці нові гелікоптери. І так шість разів поспіль.

Украинская оперативная группа «Юг» опубликовала моменты поражения российских вертолетов и военной техники на Херсонской авиабазе ракетами ТБ-2 «Байрактар» и ракетами «Град». pic.twitter.com/mNi3yUG4v8 — 10 квітня (@buch10_04) March 19, 2022

Також в ефірі національного телемарафону радник голови МВС Вадим Денисенко повідомив, що українські захисники знищили у Чорнобаївці російського генерала Андрія Мордвічова. "Ми знищили у Чорнобаївці п'ятого генерала. Це генерал-лейтенант Мордвічов, керівник однієї з російських армій, яка відповідала за ситуацію на Донбасі. П'ятий генерал за три тижні!", – зазначив він.

І ще: Домедична допомога в умовах воєнного стану для цивільних осіб