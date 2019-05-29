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Володимир Зеленський ЗНО

В Україні розквітла унікальна долина жовтих ірисів

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Долина "відчуває" важкі для України часи - фото 1
Долина "відчуває" важкі для України часи / Wday

У селі Снітків Вінницької області розцвіла унікальна долина ірисів. Це варто побачити!

У долині ростуть тільки півники болотні жовтого кольору, які, до речі, на межі зникнення. Гарний краєвид квітучої долини залучає в село туристів, але місцеві жителі наділяють місце містичними властивостями.

І ще: Як виглядає незвичайне село, побудоване зі сміття

В Україні розквітла унікальна долина жовтих ірисів - фото 330505

В Україні розквітла унікальна долина жовтих ірисів - фото 330506

В Україні розквітла унікальна долина жовтих ірисів - фото 330507

Кажуть, що долина "відчуває" важкі для України часи. Так, квіти не розпустилися під час голодомору, Другої світової війни і в 2014 році, під час подій в Криму і на Донбасі. Місцеві жителі намагалися підсадити в долину іриси інших кольорів, але вони не прижилися. Повір'я говорить, що квіти з'явилися від сліз дівчини, яка сумувала за своїм хлопцем, якого на 25 років забрали в армію.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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