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В Україні розквітла унікальна долина жовтих ірисів
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У селі Снітків Вінницької області розцвіла унікальна долина ірисів. Це варто побачити!
У долині ростуть тільки півники болотні жовтого кольору, які, до речі, на межі зникнення. Гарний краєвид квітучої долини залучає в село туристів, але місцеві жителі наділяють місце містичними властивостями.
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Кажуть, що долина "відчуває" важкі для України часи. Так, квіти не розпустилися під час голодомору, Другої світової війни і в 2014 році, під час подій в Криму і на Донбасі. Місцеві жителі намагалися підсадити в долину іриси інших кольорів, але вони не прижилися. Повір'я говорить, що квіти з'явилися від сліз дівчини, яка сумувала за своїм хлопцем, якого на 25 років забрали в армію.
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