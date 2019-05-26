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Названо найкращий у світі готель в аеропорту

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Найкращі готель в аеропортах - фото 1
Найкращі готель в аеропортах / thesun

Експерти склали рейтинг найкращих у світі готелів в аеропортах. У перелік увійшли місця з басейнами, акробатами-офіціантами, барами та джакузі.

1

Першість у цьому рейтингу дісталася Aerotel Singapore в сінгапурському аеропорту Чангі. Тут розташований єдиний у світі відкритий басейн в транзитному готелі. Також місце відрізняється відмінним баром і джакузі. Вікна номерів виходять безпосередньо на злітно-посадкову смугу.

До теми: Названо найкращі номери готелів у світі: розкішні знімки

Aerotel Singapore - фото 329040
Aerotel Singapore
Aerotel Singapore - фото 329041
Aerotel Singapore
Aerotel Singapore - фото 329042
Aerotel Singapore

2

Друге місце дісталося готелю в лондонському аеропорту Станстед – Radisson Blu Stansted. У ньому розташований скляний винний бар Angel's Wine Tower Bar. У ньому понад чотири тисячі пляшок, а доставляє замовлення повітряний акробат-офіціант.

Radisson Blu Stansted - фото 329045
Radisson Blu Stansted
Radisson Blu Stansted - фото 329044
Radisson Blu Stansted

3

На третьому рядку опинився TWA Hotel в нью-йоркському аеропорту імені Кеннеді. Басейн в ньому побудований з видом на злітно-посадкову смугу.

TWA Hotel - фото 329046
TWA Hotel
TWA Hotel - фото 329047
TWA Hotel
TWA Hotel - фото 329048
TWA Hotel

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Джерело: thesun
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