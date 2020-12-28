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В Україні розбили культовий спорткар Dodge Viper

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Dodge Viper GTS 1997 року - фото 1
Dodge Viper GTS 1997 року

У Києві зняли розбитий Dodge Viper GTS 1997 року на евакуаторі. Ні, це не "биток" з США – культовий американський маслкар потрапив у ДТП. До слова, це єдине в країні купе Viper першого покоління.

Цей Dodge Viper в Україні вже давно. Довгий час автомобіль перебував у Донецьку, але потім перебрався в столицю.

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Машина дуже і дуже рідкісна – всього випущено тільки 1 198 купе Dodge Viper GTS. Саме це авто тюнингували і підняли потужність восьмилітровим V10 з 450 до 600 к.с. Розгін до сотні займає 3,3 с.

Слід зазначити, що Dodge Viper не обладнано ні ESP, ні трекшн-контролем, так що впоратися з цим звіром може далеко не кожен. Особливо в зимовий період.

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