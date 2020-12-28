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Невправний горе-водій евакуатора розтрощив чотири авто у Києві: епічне відео

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Невправний горе-водій евакуатора розтрощив чотири авто у Києві: епічне відео - фото 1

У Facebook показали на відео, як водій спецтранспорту довго не міг розвернутися у дворі багатоповерхівки. У результаті під час маневру він зачепив чотири припаркованих авто.

У ніч на суботу, 26 грудня, у Дарницькому районі Києва на Позняках евакуатор зачепив чотири автомобілі, які були припарковані у дворі будинку, після чого поїхав.

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"Приблизно о 01:27 неадекватне чудовисько на евакуаторі розбило чотири машини на проспекті Григоренка, 3а. Після всього він розвернувся і поїхав, як нічого й не було", – йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що автор відео дзвонив в поліцію, але не дочекався відповіді оператора.

Якщо відео недоступне, дивіться його за посиланням (обережно, нецензурна лексика).

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Джерело: facebook
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