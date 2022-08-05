В Україні рекордно подорожчав хліб: які ціни в супермаркетах

На тлі війни та інфляції в Україні продовжують зростати ціни на продукти з основного кошика українців. Наприклад, вартість хліба побила 5-річний рекорд.

Так, за понад 5 місяців повномасштабної російсько-української війни ціни на хліб досягли рекордного рівня за останні п'ять років. Відповідні дані оприлюднило Міністерство фінансів України.

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За скільки зараз можна купити хліб в Україні

Станом на 4 серпня, купити 650 грамів хліба можна за 30,1 гривні. Тим часом як у липні цінники на цей же товар в магазинах трималися на рівні 27,50 гривні. Таким чином лише за місяць пшеничний хліб зріс у ціні на 3 гривні.

Подорожчав також і 450-грамовий батон, який продається зараз за 21,35 гривні. Місяць тому він коштував 20,97 гривні. Київський нарізний можна купити за 25 гривень (ціна у липні –24,17 гривні).

Ціна в українських супермаркетах

Хліб пшеничний:

Novus – 29,49 гривні;

Megamarket – 30,70 гривні.

Батон Київський (нарізний):

Auchan – 26,10 гривні;

Novus – 23,89 гривні;

Megamarket – 26,40 гривні.

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