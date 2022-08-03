Скільки українців помилково отримали допомогу в 6 500 гривень від "єПідтримки"

У перші дні повномасштабного вторгнення російської армії до України українська влада запустила програму "єПідтримка", в рамках якої були передбачені соціальні виплати. Однак тисячі українців отримали грошову допомогу помилково.

Йдеться про фінансову підтримку в розмірі 6 500 гривень. І як розповів очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю УНІАН, понад 25 тисяч українців помилково отримали одноразову виплату.

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Було виявлено 25 тисяч 524 особи, які є працівниками бюджетних установ та не мали права на отримання відповідної допомоги, – додав Марченко.

Так, сума помилкових виплат працівникам, які за мовами програми не могли розраховувати на фінансову підтримку від уряду, становить 166 мільйонів гривень. З цієї суми до бюджету уже повернули близько 12 мільйонів гривень.

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