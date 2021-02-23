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Під час гонки NASCAR у авто відірвався капот: відео

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Під час гонки NASCAR у авто відірвався капот: відео - фото 1

На високій швидкості відірвався капот і закрив пілотові огляд, проте він дістатися таки до місця зупинки. Відео події опублікували в соцмережах.

Під час гонки NASCAR у одного з учасників Чейза Бріско на повному ходу відірвався капот автомобіля. Відірвана деталь повністю закрила водієві огляд, проте він зумів дістатися до піт-стопу.

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Гонщику пощастило, що на момент аварії біля його автомобіля не було суперників, що могло б призвести до зіткнення.

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