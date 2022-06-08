Олія, цуцик і ключі: що українці найчастіше гублять у таксі

Сервіс таксі Uber опублікував свій щорічний звіт щодо того, які речі найчастіше забувають українці в автівках таксі. Читайте далі та дізнайтеся!

Стало відомо, які саме речі гублять в авто українці, які замовляють таксі через застосунок Uber.

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Цікаво, що в Україні здебільшого залишають речі у таксі в Києві, Одесі та Дніпрі. Також відомо, що у службу підтримки Uber найчастіше звертаються щодо втрачених речей у суботу, неділю та п'ятницю. А власні речі переважно забувають о 9-10 ранку чи о 17 ввечері.

Найчастіше українці забувають в Uber таксі:

телефони

рюкзаки

навушники

гаманці

ключі

окуляри

Найнезвичніші речі, які забули у таксі:

шампури

10 літрів олії

руде цуценя

системний блок із двома моніторами

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