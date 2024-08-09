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За участь у війні на боці рф та тероризм: в Україні пропонують позбавляти громадянства
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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, що пропонує запровадити підстави для позбавлення громадянства.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
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Згідно з нормами законопроєкту, позбавляти громадянства України хочуть за умови:
- добровільного набуття громадянином України громадянства-агресора або держави-окупанта, або громадянства держави, включеної до переліку держав, громадяни яких набувають громадянства України у спрощеному порядку, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття;
- використання повнолітнім громадянином України, який має громадянство іноземної держави, на території України іноземного паспорта, якщо це призводить до загроз національній безпеці чи національним інтересам України;
- набуття особою громадянства України внаслідок надання неправдивих відомостей, підроблених документів, а також приховування особою будь-якого суттєвого факту, через який він не зміг би отримати громадянство;
- порушення зобов'язання припинити іноземне громадянство або невиконання зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою;
- встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом у державі-агресорі чи державі-окупанті;
- набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо осіб, засуджених в Україні за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, за вчинення теракту;
- участі у збройній агресії проти України у складі збройних формувань держави-агресора або держави-окупанта, або держави, яка перебуває у збройному конфлікті (війні) з Україною або сприяє здійсненню збройної агресії проти України.
Нагадаємо, наприкінці січня президент України Володимир Зеленський вже вносив до Ради законопроєкт, який передбачав підстави для позбавлення громадянства.
Там також містилися умови, які стосувалися добровільного набуття громадянства держави-агресора чи тероризму. Але цей законопроект Рада не розглянула навіть у першому читанні.
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