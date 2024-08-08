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Трамп заявив, що дасть скандальному мільярдеру Ілону Маску "велике інтерв'ю"
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Ілон Маск візьме інтерв'ю у Дональда Трампа в понеділок ввечері. Про це заявив сам кандидат у президенти від республіканців
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що в понеділок ввечері у нього буде інтерв'ю з Ілоном Маском, мільярдером, який керує компаніями Tesla і SpaceX, пише видання CNBS News.
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Запланована розмова колишнього президента з Маском відбувається після того, як кандидат у президенти від Демократичної партії та віцепрезидент Камала Гарріс обрала губернатора Міннесоти Тіма Вальца своїм партнером у передвиборчій гонці. Це також слідує за розкриттям розслідувань щодо комітету політичних дій на підтримку Трампа, який, за словами Маска, він створив.
У ПОНЕДІЛОК ввечері я дам велике інтерв'ю з Ілоном Маском – подробиці згодом!
– написав Трамп у пості на Truth Social.
У понеділок виборча комісія Північної Кароліни повідомила CNBC, що розпочала розслідування щодо America PAC, комітету політичних дій, який, за словами Маска, він створив, після того, як отримала скаргу про те, що група збирає особисті дані користувачів вебсайту і не допомагає їм зареєструватися для участі в голосуванні, як було обіцяно.
За діяльністю America PAC, який підтримує кандидатуру Трампа, також стежать Генеральна прокуратура Північної Кароліни і держсекретар штату Мічиган.
Маск також є власником компанії соціальних мереж X, яка раніше була відома як Twitter. Трамп роками був завзятим користувачем Twitter, поки сайт не заблокував його акаунт, оскільки він підбурював натовп своїх прихильників до заворушень у Капітолії США 6 січня 2021 року.
Заборона була знята після того, як Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів.
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Попри це, Трамп використовує Truth Social для своїх повідомлень у соціальних мережах. Компанія належить Trump Media, публічній компанії, мажоритарним акціонером якої є колишній президент.
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