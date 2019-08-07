В Україні прогнозують подорожчання автомобілів

Подорожчання авто в Україні очікують з 2020 року. Це пов'язано із забороною з наступного року імпорту нових авто без Євро-6 і з дозволом імпорту старих авто без обмежень.

Про це повідомив генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко на сторінці в Facebook.

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"Забороною з 01.01.2020 імпорту нових авто без Євро-6 і дозволом імпорту старих авто без обмежень (досить Євро-2) нам хочуть заборонити їздити на нових авто, щоб ми купували тільки старі. Логіка проста: зазвичай після 5-8 років експлуатації німець продає авто, бо ремонт його в Німеччині дорогий, плюс екологічний збір зі страховкою на старе авто дорожчий", – вказує він.

На думку Назаренко: "Лобі ЄС в Україні лобіює прийняття таких законів, щоб перетворити Україну на країну-споживач секонд-хенду з ЄС. Інакше де логіка: старі можна ввозити з Євро-2 і без техогляду, а нові з Євро-5 -– заборонені". Нагадаємо, Україна запровадила Євро-3 в 2013 році, Євро-4 в 2014, а екологічний стандарт Євро-5 почав діяти з 1 січня 2016 року.

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