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Корисні поради та хитрощі догляду за авто
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Досвідчені автомобільні фахівці вирішили розповісти кілька основних секретів, які можуть допомогти вам у догляді за машиною.
Захистити кузов від псування допоможуть кілька дійсно слушних порад, якими можна скористатися.
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По-перше, якщо ви хочете зберегти гарний зовнішній вигляд машини, відмовтеся від використання простих ганчірок для миття і полірування. Намагайтеся вибирати тільки спеціалізовані ганчірки, які продають в автомобільних магазинах.
По-друге, після покупки машини приділіть увагу проблемним місцям, які вважаються найбільш уразливими. Для цього можна використовувати різні косметичні засоби, які дозволять захистити їх. Зокрема мова йде про додатковий захист передньої частини капота, передніх стійок і фар.
По-третє, у разі якщо автомобіль тривалий час стоїть на вулиці, найкраще використовувати спеціалізовані тенти для захисту машини від сонця, опадів. Як показує практика, використання тентів дозволяє значно знизити ризик виникнення неприємних наслідків.
Мийка автомобіля має здійснюватися тільки з використанням спеціалізованих засобів, які допоможуть захистити його від подряпин і дрібних сколів, завданих при використанні простої ганчірки і води.
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