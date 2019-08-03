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Ринок нових авто виріс: які марки купують українці

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На третьому місці Skoda - фото 1
На третьому місці Skoda / testdrive

За даними Укравтопрому, за рік ринок нових легкових автомобілів виріс на 14%. У липні українці придбали і зареєстрували 7,6 тисячі нових легкових авто.

Таким чином, у порівнянні з липнем минулого року ринок нових автомобілів виріс на 14%.

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Найбільшим попитом минулого місяця користувалися автомобілі марки Renault, яких було зареєстровано 1203 штук. Щодо липня 2018 року реалізація нових авто цієї марки виросла на 66%.

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Renault Captur

Другий результат і 44-відсоткове зростання продемонструвала японська марка Toyota, 1039 нових авто. На третьому місці Skoda, в активі якої 687 реєстрацій нових машин і 37% зростання щодо показника річної давності.

Свої перші номери в минулому місяці отримали 595 легкових автомобілів марки KIA, і це четвертий результат місяця. У порівнянні з липнем 2018 року попит на KIA виріс на 36%. Замикає п'ятірку лідерів Nissan – 488 авто (+5%).

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Toyota Prius

Всього з початку року український автопарк поповнили 46 300 нових легкових авто, що на 0,3% більше аніж за перші сім місяців минулого року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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