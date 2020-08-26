В Україні продовжили карантин і тимчасово заборонили в'їзд іноземцям: нові правила

Кабмін вирішив закрити кордони для іноземців до кінця вересня та продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно. Упродовж цього часу Україна й надалі буде поділена на чотири зони за рівнем поширення коронавірусу.

Відповідно до рішення уряду, з опівночі 29 серпня до 28 вересня в Україну заборонений в'їзд іноземним громадянам та особам без громадянства через пандемію коронавірусу.

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При цьому в Україну впускатимуть осіб, які:

прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

навчаються в навчальних закладах України;

проходять військову службу на території України;

є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей або прибувають по запрошенню Міністріва закордонних справ України;

є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають по запрошенню Міністріва оборони України;

є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;

є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров'я України.

Інформація доповнюється...

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