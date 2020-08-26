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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / tvoemisto

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 26 серпня: в Україні виявлено 110 085​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 670 нових випадків COVID-19. Всього з початку 2020 року проведено 1 425 251 тестування методом ПЛР.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 110 085
Одужали 53 454
Померли 2 354

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (12 248) та у Львівській області (13 560). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 677

Волинська область

 5 221

Дніпропетровська область

 2 055

Донецька область

 1 256

Житомирська область

 2 959

Закарпатська область

 7 143

Запорізька область

 1 439

Івано-Франківська область

 8 321

Кіровоградська область

 771

Київ

 12 248

Київська область

 5 211

Львівська область

 13 560

Луганська область

 247

Миколаївська область

 1 023

Одеська область

 6 352

Полтавська область

 684

Рівненська область

 8 737

Сумська область

 1 269

Тернопільська область

 5 104

Харківська область

 7 984

Херсонська область

 346

Хмельницька область

 2 062

Чернівецька область

 9 541

Черкаська область

 1 305

Чернігівська область

 1 570

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-08-2020:

Захворіли 23 900 150
Одужали 15 579 335
Померли 819 545

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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