Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 серпня

Новини про коронавірус в Україні / tvoemisto

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 26 серпня: в Україні виявлено 110 085​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 670 нових випадків COVID-19. Всього з початку 2020 року проведено 1 425 251 тестування методом ПЛР.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 110 085 Одужали 53 454 Померли 2 354

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (12 248) та у Львівській області (13 560). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 677 Волинська область 5 221 Дніпропетровська область 2 055 Донецька область 1 256 Житомирська область 2 959 Закарпатська область 7 143 Запорізька область 1 439 Івано-Франківська область 8 321 Кіровоградська область 771 Київ 12 248 Київська область 5 211 Львівська область 13 560 Луганська область 247 Миколаївська область 1 023 Одеська область 6 352 Полтавська область 684 Рівненська область 8 737 Сумська область 1 269 Тернопільська область 5 104 Харківська область 7 984 Херсонська область 346 Хмельницька область 2 062 Чернівецька область 9 541 Черкаська область 1 305 Чернігівська область 1 570

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-08-2020:

Захворіли 23 900 150 Одужали 15 579 335 Померли 819 545 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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