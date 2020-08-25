Хвора на COVID-19 Марічка Падалко детально розповіла про симптоми і лікування коронавірусу

Українська ведуча Марічка Падалко повідомила, що вона разом із двома дітьми захворіла на коронавірус. На власному досвіді телезірка розповіла. скільки часу роблять тест, які симптоми найпоширеніші та як проходить лікування COVID-19/

Марічка Падалко поділилась, що за останні два тижні в неї накопичилося багато особистого досвіду через тісний контакт з COVID-19, тож вона спробувала його систематизувати в розлогому дописі.

До теми: Скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 25 серпня

Поради та спостереження ведучої можуть стати в пригоді і вам, тому наводимо її слова без змін.

ЯК ВИЯВИЛИ КОРОНАВІРУС І ЯКІ БУЛИ СИМПТОМИ

Наприкінці липня наш 13-річний син повернувся з "горлом" з футбольних зборів у Вінниці. Відіспався (він завжди після зборів багато спить, тому ми нічого не запідозрили), попив багато чаю і повернувся до тренувань. Пізніше на горло поскаржилася його сестра (11 р). За кілька днів вона почала сильно кашляти, і я повезла її до найближчої клініки за містом. Діагностували обструктивний бронхіт, призначили інгаляції. Здали ПЛР-тест за моїм наполяганням, бо симптоматично це поки не виглядало лікарям як коронавірус, особливо через те, все літо дитина безвилазно прожила на дачі.

Поки ми чекали на результат аналізу, Маша майже одужала, але за п’ять днів – стрімкий підйом температури до 40,3 і посилення кашлю. Повертаємося до клініки, там тепер підозрюють лівосторонню пневмонію і відправляють на КТ.

Я вже на той момент не виходжу на роботу через побоювання, що вдома COVID і повідомляю про підозру свої "контакти", хоча цей діагноз досі ми не знаємо.

Коли нарешті прийшов результат тестування доньки і підтвердив COVID-19, перші симптоми почала відчувати я. Знов таки "горло". І ще я багато і неконтрольовано спала. Так миттєво і надовго відключатися можна лише напочатку вагітності. Температура невисока 37,4. Але при моїх стабільних 35,8 – це відчувалося і без термометра.

Коли приїхали до мене робити ПЛР-тест, я вже кашляла, було відчуття "стороннього тупого предмета" в грудях, горіло і постійно дуже боліло обличчя.

Але наступного дня прийшов "негативний", як не дивно, результат ПЛР-тесту. А лікарі вже діагностували бронхіт і відправили із підозрою на пневмонію на КТ. Одночасно, взяли ІФА-тест на імуноглобуліни igM – це антитіла, що з'являються в розпал хвороби. Аналіз крові їх виявив, але в недостатній кількості для підтвердження діагнозу.

Через виявлення вірусу в родині мій син, що на той момент почувався цілком здоровим, був змушений призупинити тренування і здати два тести. Перший це знов таки ПЛР. Другий на ті, антитіла, що з'являються вже після перенесеної хвороби (igG). Виявилося, Міша таки "перехворів", має високий рівень антитіл (фото), і негативний ПЛР, тобто "одужав".

Коли я розповіла цю родинну медичну історію імунологу Федору Лапію і з запитанням, що ж все-таки з моїм діагнозом, він мені порадив так само здати тест на igG. За його версією, я могла почати хворіти раніше, ніж це усвідомила, а бронхіт пішов вже ускладненням. І він виявився абсолютно правий.

Наступний мій аналіз на igG показав, що в мене вже з'являються антитіла на COVID-19, і я в процесі одужання. Саме тому аналіз на igM на той момент був не інформативним. Ці антитіла швидко зникають.

Наша найменша дитина (9р), яка постійно зі мною, хвора я чи ні – є абсолютно здорова. Ми зробили Катрі та Єгору (чоловікові) тест на антитіла. В обох нульовий результат – з COVID-19 вони поки не перетиналися.

У мене і за тестом, і за відчуттями, гостра фаза позаду. Досі багато сплю, вже не кашляю, але п'ю знеболювальні, бо м'язові болі не дають спати по ночах. Все тіло досі болить і чешуться очі.

ТЕСТУВАННЯ на covid-19

Тест, який підтвердив захворювання на коронавірус в нашій родині, ми здавали в d Софіївській Борщагівці. До честі клініки мені сказали, що, окрім комерційного тестування, за 1800 грн, у дитини можуть безоплатно взяти ПЛР-тест і відправити його на державну лабораторію. Це важливий момент для тих, хто опиниться на прийомі в приватній клініці.

Що погано з державним тестуванням – це те, що результат (про наявність COVID-19) ми отримали за 9 (!) днів після здачі.

У цей час Єгор Соболєв їздив до Харкова, був вражений, скільки там людей без масок, і за повернення вирішив самостійно перевіритися у приватній лабораторії у Києві. Його негативний результат був відомий за день.

Тепер я ще знаю, що позитивні тести роблять довше. Якщо виявляють COVID-19, то пускають зразок на повторну обробку, аби пересвідчитися. Тому якщо ви не отримали результат за 24 години в приватній клініці, то більша вірогідність, що за 48 годин прийде "позитивний" результат (хоча необов'язково).

Перездавати ПЛР на предмет одужання можна не раніше, ніж за 14 днів від забору з позитивним результатом.

СТРАХОВА і COVID-19

Якщо Ви маєте медичну страховку і розраховуєте на її допомогу в лікуванні COVID-19, то там можуть бути сюрпризи. Як мені пояснили в нашому відділі кадрів, у страхової є право кваліфікувати COVID-випадки як пандемію і не покривати лікування після встановлення діагнозу. За покриття "діагностики" – теж ще доведеться поборотися. Наприклад, ПЛР мені покрили, а потім я дізналася, що ці гроші за тестування страхова тепер просить в мого роботодавця. Підозрюю, що у всіх по-різному. Тому незайвим, напевно, буде зараз подзвонити і розпитати свою страхову, щоб розуміти перспективи.

КТ

Зараз багато пацієнтів відправляють на комп'ютерну томографію. Якщо його організацію доведеться взяти це на себе, дізнайтеся, де це можна потенційно зробити. КТ вже зараз розписані на кілька днів наперед. Щоб не чекати два дні, коли в доньки була підозра на пневмонію, чоловік возив її на скринінг о 2 ночі, бо був вільний запис. Бонус нічних КТ – знижка 20%. Наприклад, 800 гривень замість 1000. Я на своє КТ знайшла час на 01:45 ночі, теж щоб не чекати два дні.

Ще важливий нюанс, на яких носіях забирати зображення. Київські лабораторії пропонують на дисках, лікарям не завжди є вже, куди ці диски встромляти, тому іноді треба просити на КТ саме на плівці.

ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСУ

Мені і доньці краще стало на антибіотиках. Мені призначили препарат "Азитро Сандоз" (Румунія), і полегшення симптомів бронхіту я відчула одразу. Причому я дуже вдячна лікарю Анні Лавренюк, що вона мені одразу призначила "важку артилерію", навіть не чекаючи результатів загального аналізу крові і аналізу на с-білок реактивний. "Ви так кашляєте, ми не можемо і пів дня чекати".

Доньці призначили "Сумамед", і тільки на другий день його прийому нам вдалося збити температуру 40,3, що трималася три дні. Допомагав ще "Нурофен" (сироп). На парацетомол, яким ми донці теж намагалися збивати температуру, організм ніяк не реагував.

Я не прихильник великої кількості ліків, тим більше антибіотиків, але я би радила дослухатися до сімейного лікаря і не намагатися самостійно "проскочити" на теплому чаї з лимоном. Симптоми можуть накопичуватися поступово і не сильно турбувати, а активний перебіг, коли починається кашель, зазвичай дуже стрімкий.

Тому мені близька гіпотеза лікаря Тараса Жиравецького про те, що відносно низька смертність від коронавірусу в Україні частково пояснюється вадами нашої системи, коли ліки можна швидко купити без рецепта в телефонному режимі. Італійці чекали по домівках до останнього без особливого лікування, а коли починали задихатися, в реанімаціях вже не було місць. Але це не означає, що нас мусить лікувати google замість медика.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ, ЧИ ВИ ВЖЕ ПЕРЕХВОРІЛИ НА COVID-19

Вже в усіх лабораторіях, які роблять коронавірусні аналізи, можна здати тест на антитіла. Важливо, не помилитися, на що саме здавати. У переліку шукаємо аналіз на імуноглобуліни igG. Саме igG з'являються, коли людина починає одужувати і залишаються з нею. Як надовго – вчені ще сперечаються (упереліку ви можете зустріти igM і igA – це антитіла, що з'являються в гострій фазі хвороби, і поступово зникають на другий-третій тиждень). Цей аналіз інформативний при встановленні діагнозу в розпал хвороби.

Спростування міфів

"Діти переносять легко"

Одна дитина перенесла найтяжче з усіх з температурою 40,3. Одна дитина фактично на ногах (ще й на футбольних полях). Найменша не відреагувала зовсім.

"Вірус дуже заразний"

З одного боку, так. Ми не поїхали у відпустку, дотримувалися маскового режиму, не були в контакті з очевидними носіями хвороби і всеодно захворіли. Водночас, в тісному контакті з явними хворими, дві людини з п’яти в родині не заразилися.

"Вірус підступний"

Згодна, на всі 100%. Мене вразила його швидкість. Сьогодні ти ще вільно бігаєш на пробіжці, завтра починаєш кашляти, післязавтра в тебе вже діагностують бронхіт з підозрою на односторонню пневмонію. Це я про себе. Або ти майже одужав від "ГРВІ", і лише на дев’ятий день від початку симптомів з'являється температура більше 40, і кашель починається знов. Це про доньку.

"Починається з кашлю"

У нас всіх першим відчутним симптомом було горло – "боляче ковтати". До речі, смак, нюх ніхто не втрачав.

"Держава забезпечує лікування COVID-19"

Теоретично, так. Перший та останній ПЛР-тести захворілій доньці ми не оплачували. Скільки чекали перший, Ви вже знаєте. Другий ще чекаємо – вона почувається добре, а до школи є час. Якщо великій родині потрібно оперативно визначити хворих/здорових, це влетить в копійку, яку варто мати про запас.

Один ПЛР-тест коштує плюс-мінус 1800 грн, тест на антитіла приблизно 800. Самі ліки не коштували більше ніж 500 гривень.

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