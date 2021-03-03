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В Україні продають лімітований Porsche за 17 мільйонів гривень: фото

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Porsche 911 GT2 RS продають у Києві - фото 1
Porsche 911 GT2 RS продають у Києві / auto.ria

У Києві виставили на продаж рідкісний Porsche 911 GT2 RS. За лімітований суперкар просять 500 тисяч євро або майже 17 мільйонів гривень.

Ціна захмарна, особливо якщо врахувати, що Porsche 911 не новий, а 2018 року і з пробігом у 2000 км. Втім, машина дійсно унікальна – таких купе випустили всього 1000. В Україні Porsche 911 GT2 RS, швидше за все єдиний.

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Задньопривідний Porsche 911 GT2 RS оснащений 700-сильною 3,8-літровою шісткою з двома турбінами. Він розганяється до сотні за 2,8 с і розвиває 340 км/год. Це найшвидший серійний 911, а ще GT2 RS прославився рекордом Нюрбургринга.

Купе отримало повнокероване шасі, керамічні гальма, а також опційний пакет Weissach з карбоновими і титановими деталями (він знижує масу на 30 кг).

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В Україні продають лімітований Porsche за 17 мільйонів гривень: фото - фото 450028

В Україні продають лімітований Porsche за 17 мільйонів гривень: фото - фото 450027
В Україні продають лімітований Porsche за 17 мільйонів гривень: фото - фото 450026

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Джерело: auto.ria
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