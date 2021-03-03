У США розкішну Lamborghini поставили на гусені: відео

Розробники зі США поставили люксовий суперкар Lamborghini Aventador на справжні гусениці, перетворивши його на зимовий танк! Дивіться відео.

Суперкар отримав оригінальний дизайн.

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Щоб поставити гусениці, фахівцям довелося встановлювати спеціальні кріплення на підвіску машини. "Це було доволі непросто, встановити нове "взуття", і при цьому не пошкодити машину", – заявили розробники. Завдяки таким маніпуляціям, вдалося значно збільшити кліренс суперкара Lamborghini Aventador. Але під час випробувань автомобіль все-таки кілька разів застрявав у снігу.

При тестуванні в зимових умовах з'ясувалося, що роботизована коробка передач Lamborghini не здатна працювати повноцінно на снігу. Водій, який був за кермом люксового спорткара, не зміг змінити передачу вище 1, хоча ентузіасти покладали великі надії на 6,5-літровий мотор V12.

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