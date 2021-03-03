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У мережі продають компактний електричний кемпер за 4800 доларів

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Електричний автофургон Everbright - фото 1
Електричний автофургон Everbright / motor1

На сайті Alibaba продають китайський електричний автофургон Everbright від компанії Shandong Everbright Foreign Trade Co. Він маленький, має три колеса і коштує всього 4800 доларів.

Повноцінні будинки на колесах зазвичай мають великі розміри, позаяк повинні створювати комфорт, коли ви відправляєтеся у подорож. Але іноді трапляються дуже компактні кемпери, придатні для поїздок на одного або двох людей.

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Everbright розміром 3800 мм в довжину і 1500 мм у висоту. Він має двоспальне ліжко, яке складається, стіл, полиці і місця для перевезення речей.

У фургон встановили 3,5-кіловатний двигун, який живиться від літієвої батареї місткістю 7,2 кВт-год. З ним будинок на колесах може розганятися до 40 кілометрів на годину. Час зарядки не вказано, але відзначається, що максимальний запас ходу – до 400 км.

У мережі продають компактний електричний кемпер за 4800 доларів - фото 450017

У мережі продають компактний електричний кемпер за 4800 доларів - фото 450018

У мережі продають компактний електричний кемпер за 4800 доларів - фото 450019

У мережі продають компактний електричний кемпер за 4800 доларів - фото 450020

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Джерело: motor1
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